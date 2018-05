Brasileiro Stephan Barcha vence o G.P. Taça do Mundo em Curitiba 2 Maio, 2018 20:53

O Concurso de Salto Internacional – CSI-W de Curitiba, Brasil, teve a tradicional prova de aquecimento e duas provas a contar para a 2ª Etapa do Ranking Brasileiro Sensor Top.

O Grande Prémio com obstáculos a 1,50m, na segunda-feira (30/4), teve como vencedor o olímpico Stephan Barcha com Chevaux Unforgettable, um cavalo de desporto brasileiro de 11 anos, o único conjunto a terminar as duas rondas sem faltas nos obstáculos e apenas penalizando 2 pontos por excesso de tempo (1 em cada mão) cruzando os visores de chegada em 65,89s na 2ª mão. José Roberto Reynoso Fernandez Filho foi 2º classificado com Anneline, com quatro pontos na primeira mão e zero pontos na 2ª em 54,45s.

Em 3º lugar ficou classificado o líder do ranking brasileiro em 2017, Artemus de Almeida, montando Cassilero, terminando com quatro pontos na 1ª volta e sem faltas na 2ª, 55,06s.

O vencedor das duas provas do 1ª etapa ranking brasileiro Senior Top no 50º The Best Jump há uma semana Luiz Felipe Pimenta Alves desta vez com VDL Valdez garantiu um 4º e um 7º lugar.

Os resultados ficaram assim ordenados.

Prova Internacional – 1,50m World Cup Qualifier e Ranking 2ª Etapa Ranking Brasileiro senior Top – 2ª feira, 30/4

Campeão Stephan Barcha / Chevaux Unforgettable – BRA – 1/1/65s89

Vice José Roberto Reynoso Fernandez Filho / Anneline – BRA – 4/0/54s45

3º Artemus de Almeida / Cassilero – BRA – 4/0/55s06

4º André Américo de Miranda / Corlensky Império Egípcio – BRA – 4/0/59s27

5º Ivo Rosa Filho / Caliandra JMen – BRA – 4/0/59s44

6º Flávio Grillo Araújo / PHBR Lorentio JMen – BRA – 6/0/60s76