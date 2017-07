Brasileiro Pedro Veniss ganha o Grande Prémio Pan American patrocinado pela Rolex 3 Julho, 2017 15:32

O cavaleiro olímpico brasileiro Pedro Veniss montando o garanhão SF Quabir de I´Isle de 13 anos, foi o brilhante vencedor do Grande Prémio Pan American 5* Rolex, disputado a 1,60m, prova rainha do Spruce Meadows Summer Series em Calgary no Canadá. Dos 40 conjuntos que alinharam, somente três fizeram zero pontos no percurso traçado pelo canadiano Peter Grant.

Pedro com Quabri foi o último da ordem de entrada de sábado, e sem faltas em 51,46s conquistou o cobiçado título do GP Rolex. Esta dupla também venceu o GP de Genebra em 11/12/2016 e prepara-se agora para disputar o GP Rolex no CHIO Aachen, na Alemanha. O cavaleiro que vencer os GPs dos três concursos do Rolex Grand Slam em sequência: CSIO Genebra, CHIO Aachen e do CSIO de Calgary, em Setembro recebe um prémio adicional em dinheiro, no valor de um milhão de euros.

“Eu sabia que seria um percurso difícil e técnico e que haveria poucos conjuntos sem faltas. Quabri é um cavalo muito especial e salta muito bem em Calgary, disse Pedro, de 33 anos, quinto classificado na prova por equipas dos J.O. do Rio, medalha de ouro por equipas no Pan 2007 e duas vezes 4º classificado no Pan em 2007 e 2015. Peter Lutz montando Robin de Ponthual foi o primeiro conjunto sem faltas no desempate (53,97s). Em 3º lugar ficou classificado o mexicano Fernando Martinez com Cor Bakker, penalizando 4 pontos em 50,28s.

O chefe de pista Peter Grant após a prova disse, “Fiquei satisfeito com o traçado, vimos um bom ritmo e fluência e os conjuntos saltaram as linhas conforme eu esperava. O grupo que saltou o GP hoje é, sem dúvida, o mais forte. Talvez gostasse de ver mais uns dois conjuntos no desempate, mas fiquei feliz em ver que mesmo aqueles que saíram com uma ou duas faltas na primeira mão deixaram a pista com seus cavalos confiantes, o que é muito importante.”

Pedro Veniss, actual melhor brasileiro no ranking mundial Longines FEI (57ª posição) e que levou para o Canadá quatro cavalos, disputa a última semana das Spruce Meadows Summer Series. Porém, Quabri terá merecido o seu descanso e prepara-se para o CHIO Aachen na Alemanha.

Resultados – Grande Prémio