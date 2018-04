Brasil rumo aos Jogos Equestres Mundiais

Os olímpicos brasileiros, Giovana Pass montando Zíngaro de Lyw e Pedro Tavares de Almeida com Aoleo, alcançaram o mínimo percentual para os Jogos Equestres Mundiais de Tryon na tarde desta sexta-feira (27/4) no Grand Prix do CDI3* que decorre no Centro Hípico de Tatuí, em São Paulo, integrado no programa do 3º International Riding & Dressage Meeting.

Giovana Pass e Zíngaro de Lyw registaram a média final de 68,239%. Este foi o terceiro resultado qualificativo deste conjunto, os outros dois foram conseguidos em 2017.

Pedro Tavares de Almeida com Aoleo foi segundo classificado conseguindo o seu primeiro resultado qualificativo 67,978% rumo aos Jogos Equestres Mundiais de Tryon.

Até o momento, três conjuntos já têm os dois resultados qualificativos, exigidos para os Jogos Equestres Mundiais de Tryon: João Victor Marcari Oliva / Xamã dos Pinhais, Giovana Pass/Zingaro de Lyw, e Leandro Aparecido Silva / Di Caprio.

O júri do CDI3* é formado por Peter Holler (5*) Alemanha; Carlos Lucas Lopes (4*) Portugal; Sandra Smith (4*) Argentina; Cláudia Mesquita (4*) Brasil; e Max Piraino Lyon (3*) Chile.

MÍNIMOS EXIGIDOS PARA OS JEM

Para poderem disputar os Jogos Equestres Mundiais, a realizar de 10 a 23 de Setembro de 2018 em Tryon (EUA), os conjuntos devem alcançar a percentagem de 66% no Grande Prémio, (CDI 3*, 4*, 5*, CDIW ou CDIO). Esta é a qualificação mínima exigida em duas ocasiões diferentes, atribuída pela nota final do júri de campo e também por dois juízes de nível FEI 5* que não devem ser da mesma nacionalidade do atleta.

A Federação Equestre Internacional (FEI) também exige que as notas devem ser obtidas dentro do período de qualificação para o mundial (de 1 Janeiro a 13 de Agosto de 2018). Este é o primeiro critério que o conjunto necessita para integrar uma equipa aos JEM.

