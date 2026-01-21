Brasil pronto para a Longines League of Nations™ 2026

À medida que a Longines League of Nations™ entra na sua terceira edição, em 2026, o Brasil regressa à principal série mundial de Saltos de Obstáculos por equipas, recuperando o seu lugar entre as 10 nações mais bem classificadas e destacando-se como o único país do hemisfério sul presente neste alinhamento de elite. Depois de ter participado na temporada inaugural de 2024, o Brasil garantiu a última vaga de qualificação para 2026 ao terminar em 10.º lugar no Ranking da Longines League of Nations™, superando a Suécia e assegurando, assim, o seu regresso à competição.

O Saltos de Obstáculos brasileiro possui uma sólida e rica tradição competitiva, evidenciada por resultados de relevo no panorama internacional, incluindo um notável quarto lugar na Final da Longines FEI Jumping Nations Cup™ de 2023, em Barcelona (ESP), que também garantiu a qualificação do país para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O regresso do Brasil à Longines League of Nations™ reflete um percurso consistente de evolução a nível internacional e reforça o compromisso do país com o alto rendimento nos saltos de obstáculos, numa época em que se prepara para disputar etapas em quatro continentes ao longo de 2026.

Eis o que o Chefe de Equipa do Brasil, Pedro Paulo, disse sobre a próxima temporada:

O Brasil regressa à série Longines League of Nations™ em 2026, após uma excelente prestação em 2025. O que significa para o Brasil e para a equipa voltar a integrar a série este ano, e de que forma isso impacta o desporto equestre no país?

O regresso do Brasil à Longines League of Nations™ em 2026 representa um marco muito significativo para o desporto equestre nacional. Após esforços consistentes e bons resultados, voltar a integrar a série coloca novamente o Brasil entre as principais nações mundiais de Saltos de Obstáculos, reforçando a sua credibilidade competitiva no panorama internacional.

Para além dos resultados, a participação na Longines League of Nations™ tem um impacto mais amplo a nível interno. Competir regularmente contra as melhores equipas do mundo dá maior visibilidade à modalidade, fortalece a sua estrutura e constitui uma forte fonte de motivação para os jovens atletas. A série proporciona uma exposição muito positiva ao desporto equestre no Brasil e incentiva as novas gerações a ambicionar percursos de alto rendimento.

Pode partilhar algumas ideias sobre o que o Brasil espera trazer à Longines League of Nations™ em 2026, quais são os objectivos para esta temporada e como a equipa se está a preparar para os alcançar?

O Brasil encara a temporada de 2026 com um equilíbrio estratégico entre grandes objectivos internacionais. A Longines League of Nations™ e os [Campeonatos do Mundo de Saltos de Obstáculos da FEI] são tratados como prioridades complementares, sendo a Longines League of Nations™ uma peça importante no processo global de preparação.

O planeamento da equipa centra-se numa gestão criteriosa dos atletas e dos cavalos, no alinhamento dos calendários competitivos e na construção de profundidade dentro do grupo. O objectivo é manter um nível competitivo ao longo de toda a série, utilizando-a simultaneamente como uma etapa essencial de consolidação do rendimento e de aquisição de experiência com vista aos [Campeonatos do Mundo de Saltos de Obstáculos da FEI].

“O Brasil chega à Longines League of Nations™ com grande motivação para competir e aprender. Para a nossa equipa, fazer parte da LLN é uma oportunidade valiosa para enfrentar os melhores do mundo, ganhar experiência e continuar a evoluir. A série é muito importante para o crescimento da nossa equipa e para o desenvolvimento do desporto equestre brasileiro.”

Pedro Paulo

(Chefe de Equipa – BRA)

Que conselhos ou palavras de incentivo deixaria aos jovens atletas que aspiram representar o seu país em competições equestres internacionais como esta?

Para os jovens atletas, a mensagem principal é manter o foco em objectivos claros e progressivos. Estudar a modalidade, observar competições de alto nível como esta e aprender com os melhores atletas do mundo são partes essenciais do processo de desenvolvimento.

Sempre que possível, assistir às provas ao vivo, observar as pistas de aquecimento, analisar os percursos e compreender as rotinas de preparação oferece oportunidades de aprendizagem muito valiosas. Seguir e inspirar-se em referências da modalidade pode também fornecer orientações importantes, reforçando a ideia de que o compromisso a longo prazo e a clareza de propósito são fundamentais para alcançar o mais alto nível.

Como é que a sua equipa pretende manter um equilíbrio entre consistência e integração de novos talentos para alcançar o sucesso na Longines League of Nations™?

O equilíbrio entre atletas experientes e novos talentos é um pilar central da estratégia de longo prazo do Brasil. Enquanto os cavaleiros mais experientes garantem estabilidade e liderança, os atletas mais jovens são integrados de forma progressiva no ambiente de alto rendimento.

Este processo passa por manter um contacto próximo com novas combinações, envolvê-las em oportunidades de treino e estágios de desenvolvimento, e acompanhar continuamente a sua evolução. A categoria U25 é considerada o futuro imediato da equipa, e o investimento neste grupo assegura sustentabilidade e continuidade ao mais alto nível do desporto.

Existem tradições ou rituais curiosos que a equipa segue para dar sorte ou reforçar o espírito de grupo?

A equipa brasileira é conhecida por valorizar um ambiente descontraído, mas simultaneamente focado. Uma tradição informal é a escolha de uma música para cada evento, seleccionada pelos cavaleiros para representar essa competição específica.

Essa música passa muitas vezes a fazer parte da rotina da equipa, sendo tocada durante a preparação nos estábulos. Ajuda a criar união, a reforçar o espírito de equipa e a manter uma atitude positiva ao longo da prova, oferecendo um pequeno vislumbre da cultura da equipa nos bastidores.