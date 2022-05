Brasil: «Lidadora do Vouga» Campeã dos Campeões 2022

A égua Lusitana «Lidadora do Vouga» (Viheste x Crema do Mito por Quartzo) de 8 anos, foi eleita pelo segundo ano, Campeã dos Campeões na 40ª Exposição Internacional do Cavalo Lusitano que decorreu na noite deste sábado (21), na Sociedade Hípica Paulista em São Paulo (Brasil).

O título mais cobiçado do evento foi conquistado por «Lidadora do Vouga» do criador e proprietário Coudelaria Rocas do Vouga. Na sua brilhante participação, a bela égua de pelagem baia, venceu primeiro a categoria de éguas adultas, depois sagrou-se Grande Campeã Fêmea Adulta e Grande Campeã Fêmea, até conquistar o prémio máximo de Campeã dos Campeões.

Na disputa final, «Lidadora» venceu o poldro «Príncipe do Castanheiro» (Escorial x Lua HM por Diamante N do Jul), selecionado pela Coudelaria do Castanheiro e apresentado pela mesma em parceria com o criador norte-americano Sons of the Wind.

«Principe do Castanheiro» de pelagem baia sagrou-se campeão macho na categoria de poldros de 3 anos, Grande Campeão Macho Jovem e Grande Campeão Macho.

O Concurso de Modelo e Andamentos consagrou ainda o Grande Campeão Macho Adulto, «Nativo do Drosa» (Escorial x Jamaica do Drosa por Quixote), criado e exposto pelo Haras do Drosa, e a Grande Campeã Fêmea Jovem Platina dos Pinhais (Caruso dos Pinhais em Flor dos Pinhais), da Coudelaria Alegria dos Pinhais.