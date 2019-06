Brasil conquista ouro na Taça das Nações na Holanda 24 Junho, 2019 8:17

A formação do Brasil, composta por Marlon Zantonelli / Sirene de la Motte, Felipe Amaral / Germanico T, Pedro Muylaert / C´est Dorijke e Pedro Veniss / Quabri de L Isle conquistou neste domingo a Taça das Nações do CSIO5* de Geesteren (Holanda) com apenas 8 pontos perdidos, relegando para o segundo lugar a equipa da casa que terminou com 16 pontos. A Espanha foi terceira classificada com 28 pontos. Seguiram-se a Suécia, Bélgica, Japão e a Áustria que ficou classificada em oitavo lugar.

O chefe da equipa brasileira, Pedro Paulo Lacerda elogiou a sua equipa, “Todos foram realmente espectaculares hoje. Para os Jogos Pan-americanos ainda temos alguns dias para confirmar a equipa, mas a formação de hoje tem uma boa chance”, disse Lacerda.

O brasileiro Pedro Veniss realçou a união da equipa afirmando, “Não somos apenas colegas de equipa, mas também amigos. Vencer uma etapa da Taça das Nações ao lado dos melhores amigos é realmente especial”.

