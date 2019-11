Brasil apura equipa de CCE para os Jogos de Tóquio 18 Novembro, 2019 14:19

O Brasil vai estar presente com uma equipa de CCE nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, depois do brasileiro Rafael Losano, de 21 anos, medalha de prata nos Jogos Pan Americanos de Lima, ter completado neste ter assegurado o país rumo a Tóquio.

As equipas de hipismo nas Olimpíadas passam a ter três atletas cada e um reserva (antes eram 4 titulares e um reserva) e na competição em todas as modalidades não existirá mais a possibilidade de descartar um dos resultados.

Ademir Oliveira, técnico e Julie Purgly, chefe da equipe brasileira, estiveram à frente da bem-sucedida campanha do CCE em Lima 2019 ao lado dos cavaleiros, equipes, patrocinadores e comissão da CBH liderada por Ronaldo Bittencourt Filho, presidente da CBH.

No Saltos de Obstáculos, o Brasil conquistou a Medalha de Ouro no Pan Lima 2019 e mais de 20 atletas tem índices olímpicos (NOC Certificate of Capability) confirmando a vaga do país em Tóquio 2020.

Porém, no ensino bronze no último Pan, os atletas brasileiros ainda procuram a qualificação até 31/12/2019. As equipas olímpicas serão formadas com base nos resultados do 1º semestre de 2020.