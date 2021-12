Brasil: 39ª Expo Internacional do Cavalo Lusitano começa esta sexta-feira 30 Novembro, 2021 16:07

O Leilão Oficial ABPSL será um dos destaques da programação do primeiro dia de atividades da principal mostra da raça nas Américas.

A 39ª Exposição Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano terá início, esta sexta-feira (03/12), no Centro Hípico de Tatuí (SP), com duas aguardadas atrações: a Aprovação de Garanhões e o Leilão Oficial ABPSL.

Responsável por definir os machos que ingressarão no quadro de reprodutores da raça, a Aprovação de Garanhões terá início às 18h com a participação de 13 animais. A missão de avaliá-los, tanto em termos de morfologia como de andamentos, ficará a cargo dos juízes Neimar Roncati, José de Mattos Rebouças Neto e Davi Carrano.

Por sua vez, o Leilão Oficial ABPSL, considerado um dos eventos mais esperados dentro do mercado da raça, irá acontecer a partir das 19h, com a oferta de dezasseis lotes de muita qualidade, provenientes das melhores linhagens e seleções do Puro Sangue Lusitano.

“Aguardamos todos os apaixonados pela raça já nesta sexta para darmos início a esse grande evento do nosso cavalo. Esta será uma ótima oportunidade para as pessoas conferirem como são aprovados nossos reprodutores e também para reforçarem os seus efectivos com animais de alto nível genético, oferecidos por conceituados criadores da raça”, destaca Ismael Gonçalves da Silva, Presidente da ABPSL (Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano).

Conceituados Criadores

Promovido em parceria com a Perphil Leilões e o Virtual Stables, o Leilão Oficial ABPSL constam cavalos montados até matrizes e reprodutores, incluindo especialmente animais jovens com futuro promissor tanto nas pistas desportivas como para a reprodução, apresentando as mais variadas pelagens, como tordilhos, pretos, alazões, castanhos, isabéis e palominos.

Entre os vendedores, estão alguns dos mais conceituados criadores da raça, incluindo: Fazendas Interagro, Coudelaria Mito Lusitano, Coudelaria do Castanheiro, Coudelaria Luso Brasileira, Lusitanos Modelo, Coudelaria do Nico, Coudelaria Aguilar, Haras São Pedro, Coudelaria Amor e Cura e Victor Ávila.

No portal www.perphilleiloes.com.br, os interessados já podem conferir os lotes do leilão e dar o seu lance antecipado. Nesse mesmo endereço também será possível acompanhar a transmissão ao vivo do leilão, cuja condução estará a cargo do leiloeiro rural Marcelo Pardini.

A 39ª Expo Internacional, por sua vez, acontecerá no período de 03 a 05 de dezembro, com uma vasta programação que incluirá uma série de atrações, como: as homenagens póstumas aos ícones da raça Dr. Ênio Monte e Dr. Paulo Gavião Gonzaga; o aguardado Concurso de Modelo e Andamentos, responsável por eleger o Campeão dos Campeões de 2021; e ainda as provas do Campeonato Paulista, Taça São Paulo e Copa ABPSL de Adestramento, que reunirão os melhores conjuntos dessa modalidade olímpica em atividade no país.

O Centro Hípico está localizado no quilômetro 24 da rodovia Senador Laurindo Dias Minhoto, na cidade paulista de Tatuí, a cerca 140 quilômetros da capital paulista. Para aqueles que não puderem comparecer, a ABPSL fará a transmissão ao vivo do evento por suas páginas oficiais no Facebook e no YouTube.

Mais informações sobre a 39ª Expo Internacional podem ser obtidas no portal www.associacaolusitano.com.br, telefonando para (11) 3729-4439 ou escrevendo para o e-mail gerencia@associacaolusitano.com.br.