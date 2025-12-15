Boyd salta para a liderança em Genebra: Aillaud com Lusitanos em 4º lugar

Enfrentando a concorrência mais forte até agora na etapa da Taça do Mundo FEI de Atrelagem™ 2025-26, o australiano Boyd Exell elevou mais o seu nível para superar os rivais e conquistar a quinta vitória em cinco eventos. Apesar do belga Dries Degrieck, em grande forma, ter registado dois primeiros percursos mais rápidos, a experiência de Boyd e a sua equipa supersónica garantiram a vantagem nos momentos decisivos, nos dois desempates da quinta etapa em Genebra (Suíça). Assim, venceu confortavelmente ambas as competições — por 9,46 segundos no sábado e por 4,86 segundos neste domingo.

Boyd e a equipa tinham a vantagem de mais prática competitiva do que qualquer outra conjunto na série, tendo participado em todas as etapas. Ainda assim, Dries não se deixou intimidar e atacou o percurso do suíço Michael Mayer com determinação, apenas no seu segundo evento da temporada. Inicialmente mais rápido do que Boyd por 0,03 segundos no sábado e por 1,22 segundos no domingo, foi o último a entrar em pista em ambos os desempates. Mas, apesar da consistência, dos percursos limpos e da velocidade, não conseguiu manter a liderança e terminou em segundo lugar nas duas provas.

O “wild card” o francês Benjamin Aillaud proporcionou à sua equipa de cavalos Lusitanos (Fez, Fiasco, Fruto e Genio) uma das melhores atuações indoor de sempre, voando pela Palexpo Arena. Quarto atrás de Bram Chardon (NED) por apenas 0,13 segundos após o primeiro desempate, melhorou a sua performance no segundo dia, garantindo um lugar no desempate tendo terminado em terceiro.

