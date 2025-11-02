Boyd Exell imparável em Lyon

Após as provas de dressage e saltos de obstáculos, foi a vez dos melhores condutores do mundo entrarem em ação na FEI Driving World Cup™, apresentada pela Laiterie de Montaigu, no Longines Equita Lyon – Concours Hippique International, este sábado de manhã. E, como já é quase tradição, o australiano Boyd Exell voltou a dominar, conquistando mais uma brilhante vitória.

A exigente competição de atrelagem indoor combinou manieabilidade e obstáculos de maratona, num percurso que exigiu precisão, velocidade e sintonia perfeita entre condutor e cavalos. A prova contou com uma primeira ronda ao cronómetro, seguida de uma emocionante drive-off (segunda ronda), disputada em ordem inversa à classificação inicial.

As seis equipas presentes proporcionaram um espetáculo de alto nível ao público de Lyon, que lotou as bancadas. Desde o início, Boyd Exell, número um do ranking mundial, demonstrou total domínio do terreno, registando o tempo mais rápido da primeira ronda sem qualquer penalização (165’’96). No drive-off, superou a si próprio, melhorando a marca para 154’’61, e garantindo mais um triunfo para o seu impressionante palmarés.

“Os meus cavalos são muito potentes e rápidos. É um prazer conduzi-los. Esta manhã, posso dizer que estivemos em modo ‘Fast & Furious’ (risos)! É sempre fantástico competir aqui em Lyon”, comentou o campeão australiano.

O holandês Ijsbrand Chardon terminou em segundo lugar com um tempo acumulado de 331’’92, enquanto o belga Dries Degrieck, vencedor da edição de 2024, completou o pódio em 335’’27. O francês Benjamin Aillaud, único representante da casa e parceiro da Laiterie de Montaigu, ficou na quarta posição (347’’14), num desempenho aplaudido pelo público local.

Mais uma vez, Boyd Exell reafirma a sua supremacia no mundo da atrelagem, provando que continua a ser o homem a bater nas arenas internacionais.

À luz da classificação oficial da FEI Driving World Cup™ (temporada 2024/25), o campeão australiano Boyd Exell continua no topo da tabela com 30 pontos, à frente do neerlandês Bram Chardon e do belga Dries Degrieck, ambos com 27 pontos.

A temporada 2025/26 já está em marcha, tendo-se iniciado em Lyon (28 out–02 nov) e prosseguirá em Maastricht, Estugarda e Estocolmo, com a final marcada para Bordéus em fevereiro de 2026. inside.fei.org

Esse cenário reafirma que, mesmo após mais uma vitória impressionante, Exell parte agora como favorito claro — cabendo aos seus adversários reduzir a diferença de pontos e presenciar se a supremacia australiana no “four-in-hand” poderá sofrer contestação ainda esta temporada.

