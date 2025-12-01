Boyd Exell brilha na Suécia (VÍDEO)

Nem mesmo um pé partido conseguiu limitar o brilho de Boyd Exell (AUS) e da sua talentosa equipa no Sweden International Horse Show, onde conquistaram a vitória em ambas as competições. A meio da temporada, Boyd já acumulou o número máximo de pontos de qualificação na tabela classificativa.

A lenda holandesa Ijsbrand Chardon (NED) apresentou uma prestação sólida e consistente, repetindo o desempenho da abertura da temporada para garantir o segundo lugar, posição que o mantém logo atrás de Boyd na classificação e praticamente assegura o seu lugar na final.

Mas a noite de sábado pertenceu à terceira classificada, Anna Sandmann (GER), que conquistou um lugar no seu primeiro drive-off da FEI Driving World Cup™ na sua primeira temporada como condutora qualificada. Mantendo os fãs suecos entusiasmados, o concorrente convidado Fredrik Persson (SWE) brilhou na sexta-feira ao alcançar o drive-off e o terceiro lugar, falhando um novo drive-off no sábado (29) por apenas 0,07 segundos.

A completar o alinhamento estiveram ainda o pai de Anna, Christoph Sandmann (GER), e Anna Mareike Meier (GER).

Resultados AQUI