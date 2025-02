Bombeiros resgatam cavalo que caiu ao rio Cávado

Um cavalo de três anos foi resgatado com vida das águas do rio Cávado pelos Bombeiros Voluntários de Barcelos na manhã desta terça-feira, na freguesia de Manhente.

De acordo com os Bombeiros, o animal fugiu do Centro Equestre Areias de Vilar e desequilibrou-se, o que fez com que caísse no rio e fosse arrastado pela corrente.

O alerta foi dado às 10h03, mobilizando seis operacionais dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, que atuaram com o apoio de um veículo e uma embarcação.

Após o resgate bem-sucedido, o cavalo foi devolvido ao Centro Equestre Areias de Vilar.

Fonte: O Minho