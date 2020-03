Bombeiros resgatam cavalo caído em poço em Abrantes 16 Março, 2020 8:37

Os Bombeiros de Abrantes resgataram este sábado, 14 de Março, um cavalo que caiu dentro de um poço na localidade de Casais de Revelhos, concelho de Abrantes. O salvamento envolveu meios e equipamentos específicos uma vez que o poço tinha cerca de dez metros de água e o cavalo boiava à superfície.

“Uma missão complexa e que não é muito frequente nos dias de hoje mas que, com recurso ao grupo de resgate de grande ângulo dos nossos bombeiros, foi possível concluir com sucesso”, disse o comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, António Manuel.

A operação de retirada do cavalo contou com o apoio de uma camioneta com grua depois de colocadas as cintas debaixo do animal por mergulhadores. No final da operação o cavalo foi retirado com vida e não tem ferimentos.

Fonte: Mediotejo