Boaventura Freire vence GP na Alemanha

Foi durante o fim-de-semana da Páscoa, no concurso de dressage nacional em Scharnebeck, Alemanha, que o cavaleiro português, Boaventura Francisco Freire alcançou resultados promissores com os cavalos, Fellow Plus e Dante Aighieri OLD.

Montando o garanhão Hanoveriano Fellow Plus (Fidertanz x De Niro) venceu o Grande Prémio com a pontuação de 70,467% e com o garanhão Oldenburg Dante Aighieri OLD (Dante Weltino x De Niro) de 7 anos, um debutante em provas do Small Tour, venceu o Prix St. George Especial com a média final de 69,553%.

Resultados

Grand Prémio AQUI

Prix St. George Special