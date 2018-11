Bertram Allen ganha o Grande Prémio de Maastricht (VÍDEO) 26 Novembro, 2018 11:57

O irlandês Bertram Allen, 28º no ranking mundial, assegurou este domingo, uma fantástica vitória no Grande Prémio de Maastricht, Holanda (CSI4*) montando Gin Chin van het Lindenhof.

Sete dos 37 conjuntos alinharam no desempate, com Allen a registar o melhor tempo de 38,99 segundos dos quatro conjuntos que terminaram o desempate com zero pontos. Pelo seu triunfo o jovem irlandês de 23 anos, recebeu €33 mil em prize money.

Os holandeses completaram o pódio, com Gergo Schroeder em segundo lugar com Glock’s Cognac Champblanc (39,38s) e Kim Emmen em terceira com Delvau (40,61s.

Resultados – G.Prémio AQUI