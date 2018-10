Bert Romp morre em trágico acidente (VÍDEO)

A equitação está de luto. Faleceu o campeão olímpico holandês, Bert Romp (59), vítima de um coice na cabeça enquanto carregava um cavalo no atrelado. Transportado de helicóptero para o hospital em Tilburgo para ser operado, o cavaleiro não resistiu aos ferimentos.

Antigo treinador da equipa holandesa de saltos de obstáculos, conquistou a medalha de ouro por equipas nas Olimpíadas de 1992. Bert Romp iniciou a sua carreira como cavaleiro nos anos setenta enquanto trabalhava para Henk Nooren. Em 1983 instalou-se por conta própria tendo registado nessa altura várias vitórias com o garanhão Renville. Paralelamente foi eleito chefe da equipa de juniores da Holanda, tendo como seus alunos os conhecidos Jeroen Dubbeldam, Leopold van Asten, Wim e Ben Schröder. Comprou o garanhão KWPN Mr. Blue com o qual alcançou inúmeros triunfos internacionais, tais como as Taças do Mundo de Paris Bercy em 1998 e Berlim no ano anterior, assim como a medalha de prata por equipas nos Campeonatos da Europa de Manheim em 1997. Foi também o cavaleiro do famoso Jus de Pomme, que posteriormente passou a competir com Ulrich Kirchoff.

Em 2010 foi nomeado seleccionador da equipa holandesa de seniores antes de se dedicar exclusivamente à preparação de cavaleiros. Entre os que foram seus pupilos encontram-se Jose Maria Larocca, Derin Demirsoy, Katharina Offel, Yuri Mansur, Gerardo Pasquel, e Ibrahim Bisharat.