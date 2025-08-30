Bernardo Vilarinho Losa leva Portugal de regresso ao Mundial de Atrelagem de Póneis 14 anos depois

O jovem atleta esposendense Bernardo Vilarinho Losa, de 19 anos, estudante de Engenharia e representante da Intersped Team, vai estrear-se pela seleção nacional no Campeonato do Mundo de Póneis, na categoria Singular. A competição decorre de 17 a 21 de setembro, no Haras de La Pin, em França.

Depois de conquistar o título de vice-campeão da Europa em Atrelagem, Bernardo decidiu elevar o nível competitivo e, conciliando os estudos com a exigência do desporto de alto rendimento, trabalhou intensamente para alcançar as qualificações internacionais, asseguradas entre abril e julho.

Com esta participação, Portugal regressa ao Mundial 14 anos depois, sucedendo à histórica presença de António Valente, nome incontornável da disciplina e referência para toda uma geração.

Ao lado de Bernardo estará o groom Hugo Frias, com larga experiência na modalidade, e o pónei Timo, de 12 anos, de raça holandesa. A logística da equipa está a cargo de Jorge Capela, enquanto a preparação técnica é orientada por Jorge Baixo, prestigiado treinador português e primeiro técnico nacional de atrelagem a conquistar um título europeu.

A equipa já competiu no palco da prova, fator que lhes confere confiança e conhecimento adicional para enfrentar os desafios do Mundial. Até à partida, o plano inclui treinos intensivos em Esposende, Vila da Golegã e Vale de Figueira, sempre com a consciência das exigências e da responsabilidade que carregam.

Com ambição, espírito de equipa e enorme dedicação, Bernardo Vilarinho Losa e a sua comitiva levam consigo não apenas o sonho de alcançar um resultado de destaque, mas também o orgulho de representar Portugal no mais alto palco da atrelagem mundial.