Bernardo Vilarinho Losa e Patrícia Figueiredo fora do Europeu de Juniores de Atrelagem 26 Agosto, 2021 6:11

A Federação Equestre Francesa cancelou a organização do Campeonato Europeu de Juniores de Atrelagem, que se realizava em Lamotte Beuvron, entre os dias 25 a 29 de agosto. Isso implica a não participação de Bernardo Vilarinho Losa e Patrícia Figueiredo, da Intersped Team que já tinha obtido resultados e assegurado as auscultações da prestação, na Prova Internacional de Completo de Atrelagem – Ensino, Cones e Maratona que se realizou em Espanha.

Com o passaporte carimbado por parte da Federação Equestre Portuguesa para a sua participação no Campeonato Europeu de Juniores de Atrelagem, com um plano de treinos e estágios entre a Vila da Golegã e Vale de Figueira e já com toda a logística necessária para sua participação, a Intersped Team recebeu com desagrado a notícia do cancelamento da prova.

A Federação Equestre Internacional decidiu reabrir as candidaturas, tendo surgido a possibilidade de realizar-se na Hungria. Porém, a Intersped Team decidiu, desde logo, não participar nessa prova, devido à complexidade da logística.

No início de agosto, a Federação Equestre Internacional comunicou que o Campeonato Europeu de Juniores de Atrelagem teria lugar em França, mas noutra localidade.

A decisão tardia não deixou espaço para preparar o equino, nem para o acompanhamento técnico dos atletas. Tratando-se de uma prova de grande exigência e responsabilidade que exigia uma preparação adequada, decidiu a Intersped Team prosseguir a preparação, tendo em vista as provas nacionais e internacionais que se vislumbram no horizonte.