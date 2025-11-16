Bernardo Vilarinho Losa distinguido com o Prémio Golegã 2025

O esposendense Bernardo Vilarinho Losa, atualmente 19.º no Ranking Mundial da FEI (Pony Singles), foi distinguido no sábado (15) com o Prémio Golegã 2025, em reconhecimento da sua Excelência Equestre na disciplina de Atrelagem.

A distinção destaca a conquista do Título Nacional na Classe de Pónei Singular e o notável 11.º lugar no Campeonato do Mundo que decorreu em Le Pin au Haras (França), resultados que reforçam o mérito e o talento do jovem atleta de 19 anos.

O troféu foi entregue pelo Presidente da Federação Equestre Portuguesa, Dr. Bruno Rente. Fica um agradecimento especial ao Município e à Feira Nacional do Cavalo da Golegã por este importante reconhecimento.