Bernardo Losa representa Portugal no Campeonato do Mundo de Atrelagem de Póneis

O prestigiado Le Pôle international de sports équestres du Haras du Pin (PISE), em França, recebe a partir desta quarta-feira, 17 de setembro, os Campeonato do Mundo de Atrelagem de Póneis. A competição junta 89 meneurs de 20 países. A entrada é gratuita.

Único representante nacional

Bernardo Losa é o único atleta a defender as cores de Portugal neste Mundial, competindo com o pônei Timo.

A equipa lusa completa-se com o groom Hugo Frias e o treinador Jorge Baixo.

Esta manhã, «Timo» passou com sucesso a inspeção veterinária inicial, estando apto para disputar as provas deste Mundial.

Todos os atletas foram homenageados durante a tradicional cerimónia de abertura, que teve lugar na arena Orne — a pista principal do Pôle International de Sports Equestres (PISE) —, onde os campeonatos arrancam já amanhã. Depois das apresentações oficiais perante o público — num desfile ao estilo dos Jogos Olímpicos —, tiveram oportunidade de assistir, juntamente com os espectadores, a um excerto do magnífico espetáculo Once Upon A Time. Seguiu-se o muito aguardado “Banquete das Nações”, no qual cada país partilhou as suas tradições culinárias com todos os participantes e respetivos acompanhantes. Um ambiente festivo e acolhedor, como é habitual nesta disciplina.

Três categorias em disputa

Até domingo, os participantes enfrentam as três provas tradicionais da modalidade, nas seguintes categorias:

Atrelagem a um pónei

Atrelagem a dois póneis

Atrelagem a quatro póneis

Cada categoria atribui títulos individuais e por equipas, determinando os novos campeões do mundo.