Bernardo Losa representa Portugal no Campeonato do Mundo de Atrelagem de Póneis

O prestigiado Le Pôle international de sports équestres du Haras du Pin (PISE), em França, recebe a partir desta quarta-feira, 17 de setembro, os Campeonato do Mundo de Atrelagem de Póneis. A competição junta 89 meneurs de 20 países. A entrada é gratuita.
Único representante nacional
Bernardo Losa é o único atleta a defender as cores de Portugal neste Mundial, competindo com o pônei Timo.
A equipa lusa completa-se com o groom Hugo Frias e o treinador Jorge Baixo.
Esta manhã, «Timo» passou com sucesso a inspeção veterinária inicial, estando apto para disputar as provas deste Mundial.
Todos os atletas foram homenageados durante a tradicional cerimónia de abertura, que teve lugar na arena Orne — a pista principal do Pôle International de Sports Equestres (PISE) —, onde os campeonatos arrancam já amanhã. Depois das apresentações oficiais perante o público — num desfile ao estilo dos Jogos Olímpicos —, tiveram oportunidade de assistir, juntamente com os espectadores, a um excerto do magnífico espetáculo Once Upon A Time. Seguiu-se o muito aguardado “Banquete das Nações”, no qual cada país partilhou as suas tradições culinárias com todos os participantes e respetivos acompanhantes. Um ambiente festivo e acolhedor, como é habitual nesta disciplina.
Três categorias em disputa
Até domingo, os participantes enfrentam as três provas tradicionais da modalidade, nas seguintes categorias:
-
Atrelagem a um pónei
-
Atrelagem a dois póneis
-
Atrelagem a quatro póneis
Cada categoria atribui títulos individuais e por equipas, determinando os novos campeões do mundo.
-
PROGRAMA
Quarta-feira, 17 de setembro
• 9h-11h — Inspeção dos póneis
• 13h30 — Sorteio da ordem de entrada
• 17h — Cerimónia de abertura
Quinta-feira, 18 de setembro
• 9h-13h / 14h-18h — Prova de Dressage (1 pónei)
Sexta-feira, 19 de setembro
• 8h30-13h20 — Prova de Dressage (2 póneis)
• 14h30-16h45 — Prova de Dressage por equipas (4 póneis)
Sábado, 20 de setembro
• 9h30-16h15 — Prova de Maratona (1 pónei / 2 póneis / 4 póneis)
Domingo, 21 de setembro
• 9h-12h — Prova de Cones (1 pónei)
• 12h30-14h30 — Prova de Cones (2 póneis)
• 14h30-15h45 — Prova de Cones (4 póneis)
• 16h — Cerimónia de entrega de medalhas