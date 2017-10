Bernardo Ladeira vence Grande Prémio no CEIA 18 Outubro, 2017 7:02

A pista indoor do CEIA recebeu nos dias 13, 14 e 15 de Outubro o Concurso de Saltos Nacional A/C. Este que é o primeiro concurso do Torneio de Outono, que decorre entre 13 de Outubro e 17 de Dezembro no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão. Patrocinado pelo Restaurante Pinóquio, este torneio é constituído por, 7 CSN A/C (13 a 15, 20 a 22 e 27 a 29 de Outubro; 10 a 12, 17 a 19 e 24 a 26 de Novembro; 8 a 10 Dezembro) e um CSI 1* de 15 a 17 de Dezembro, num total de 24 dias de provas.

Foi a prova de 1.30m que abriu a pista no primeiro dia de concurso. Sara Ferreira Pinto/ Fast Forward arrecadou a vitória da prova com zero pontos. Em segundo lugar e também com zero pontos ficou Márcio Pinto com Cebomba. O conjunto Hugo Carvalho/ Crown Lady classificou-se em terceiro lugar. Nuno Pereira Martins/ Querouef de Blondel e o conjunto Bernardo Ladeira/ Sadesso ficaram em quarto e quinto lugar.

Ivo Carvalho/Licoeur du Faubourg foi o conjunto mais rápido na prova de 1.30m de domingo. Seguindo-se de Nuno Pereira Martins/Ceres N Z em segundo lugar. Em terceiro lugar ficou Rui Gonçalo/ Uriel de Baguim. Em quarto lugar ficou a dupla Joao Caldeira na sela de Valcoe Bernardo Ladeira com Sadesso em quinto.

Na prova de 1.35m de sábado foi Ivo Carvalho com Licoeur du Faubourg que arrecadou o primeiro lugar. Em segundo lugar ficou o conjunto Bernardo Ladeira/Sadesso. João Caldeira/Valco foi o conjunto que se classificou em terceiro lugar, seguindo-se Rui Gonçalo na sela de Uriel de Baguim em quarto lugar e em quinto Hugo Carvalho com Ceasar.

Hugo Carvalho/Tsar d’Audouville com 65.06seg e zero pontos venceu a prova de 1.40m. Ivo Carvalho com Fandango C 69.32seg. e zero pontos classificou-se em segundo lugar. Rafael Guimarães Rodrigues/ Celina ficou em terceiro lugar. Luis Pedro Ferreira/ Firestone van Essene ficou em 4º lugar e Hugo Carvalho na sela de Vichy du Puits ficou em 5º lugar.

No segundo dia de prova foi a vez de Rafael Guimarães Rodrigues/ Celina com zero ponto e 32.54 seg na segunda fase a vencer a prova de 1.40m. Hugo Carvalho /Tsar d’Audouville arrecadou o segundo lugar. Em terceiro lugar ficou Ivo Carvalho na sela de Fandango C. Em quarto e quinto lugar ficaram os conjuntos Marco Faria Mello/ Sauleto Landa e Rui Gonçalo/ Soubise Tame, respectivamente.

Na prova de 1.20m de Sexta-feira, Hugo Carvalho classificou-se em primeiro lugar com o cavalo Estoril e em segundo lugar com o cavalo Godyar. No sábado foi Nuno Pereira Martins com Ateu que venceu a prova, classificando-se também em quinto lugar desta vez com o cavalo Livius GPZ. No domingo foi a vez do conjunto Ivo Carvalho/ C’Est Moi a vencer a prova.

Na prova de 1.10m dos três dias do concurso foi o conjunto Nuno Pereira Martins com Ateu que venceram a prova.

Susana Bento Ramos na sela de Ombre Dutti que classificou-se em 1º lugar na prova de 1.00m tanto na sexta como no domingo. No sábado o primeiro lugar foi para Francisco Costa Lopes com Beethoven das Gaiolas.

No Grande Prémio (GP), com obstáculos colocado a 1,45m estiveram à partida 15 conjuntos e foi disputado numa tabela A ao cronometro com desempate, ficando apurados 2 conjuntos para a barrage. A vitória foi de Bernardo Ladeira com Dento com 37.08seg e sem faltas. No 2.º lugar do pódio ficou Hugo Carvalho montando Tsar d’Audouville com 34.49seg e 4 pontos no desempate. Em terceiro lugar ficou o conjunto Marco Faria Mello/ Sauleto Landa com 71.02seg na primeira volta. Bernardo Ladeira desta vez com Un Krug Efele com 61.37seg. ficou em 4º lugar. Em 5º lugar ficou o conjunto Filipe Pereira com Volgann du Guejoubert com 63.36seg.

A competição foi liderada pelo Major Pedro Carvalho e os traçados estiveram a cargo do chefe de pista, José Corte Real Santos.

O Júri de terreno foi liderado por Cristina Alves e João Miguel Palla e Tito Caldeira completaram a equipa. Luís Cunha foi o comissário chefe e Antonieta Batuca a comissária adjunta.

O CEIA volta a receber o 2º concurso do Torneio de Outono já no próximo fim-de-semana para um Concurso Nacional de Saltos A/C.

PR

Resultados completos AQUI