Ben Maher conquista o Grand Prémio Rolex em Windsor (VÍDEO) 6 Julho, 2021 10:02

A 16 dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o britânico Ben Maher brilhou com Explosion W (Chacco Blue) no Grande Prémio Rolex do CSI5* do Royal Windsor Horse Show, conseguindo um duplo percurso sem faltas em 35,16s numa prova com obstáculos a 1,60m.

Maher, nº 4 do ranking mundial, afirmou: “Já o disse antes, o meu cavalo Explosion é um Ferrari, ajudou-me um pouco hoje, foi fantástico. O Royal Windsor Horse Show é um evento muito especial por isso é bom finalmente ganhar em casa, perante os proprietários do meu cavalo e do publico britânico. Não há nada melhor do que isso.”

Steve Guerdat foi prata com Venard de Cerisy (35,92s) e Martin Fuchs fechou o pódio com Clooney 51 (Cornet Obolensky) 36,87s. Henrik von Eckermann em quarto com King Edward (Edward 28) 37,45s. Lorenzo de Luca em quinto lugar com Nuance Bleue Vdm Z (37,54s).

Vinte e nove conjuntos saltaram o percurso desenhado pelo chefe de pista internacional português, Bernardo Costa Cabral, mas apenas 10 sem faltas disputaram o desempate. No desempate 7 terminaram sem faltas.