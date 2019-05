Bem-vindos à Golegã, de 23 a 26 de Maio de 2019! 2 Maio, 2019 14:46

Achega-se Maio, com os dias mais longos, expressivos da Primavera em toda a sua plenitude, corroborada pelas novas cores e pelos novos aromas, que a natureza faz ressurgir em tempo de fertilidade, assim dedicado à maternidade, por isso mês de Maria e da Mãe. É tempo de ExpoÉgua, que cumpre duas décadas após um percurso demonstrativo da grande deferência dos Criadores, pelas Mães do Efectivo Equino de todas as Raças, criadas em Portugal. Considerando-as e estimando-as, com o Município da Golegã e a Associação Feira Nacional do Cavalo, assim, como, as Associações de Criadores, como a APSL e a APCRS, vêm elegendo este Evento, como o melhor e o mais nobre espaço para as exaltar, para as premiar e para as elevar!

Na Capital do Cavalo é ainda tempo de Romaria a São Martinho, que teve a sua primeira “saída”, na ExpoÉgua de 2002, numa expressão de cultura local, através de um acto de fé, traduzido numa peregrinação a cavalo, na qual os Romeiros, com a sua indumentária, que lhes confere uma identidade própria, partem sempre do Arneiro da Feira. Após as badaladas do sino, pelo Romeiro-Mor, depois do Hino dos Romeiros e entregue o Bastão ao Romeiro-Mestre 2019, Eng. Bernardo de Vasconcellos e Souza, em cortejo e procissão, os Romeiros e Acompanhantes, além dos Representantes das Colectividades e Associações do concelho, irão até à quinhentista Matriz, para a tradicional Bênção em celebração solene, de onde sairão este ano até à Quinta da Labruja, para regressarem depois do itinerário, pelo Campo e pelo Espargal, de novo até ao Largo Marquês de Pombal, o nosso Rossio, onde se continuarão os momentos de confraternização e de partilha, até ao final do dia, que será marcado, este ano, também, pela presença dos Cavaleiros da Ordem do Chicharo, vindos das Terras de Sicó, de Alvaiázere, com Nossa Senhora de Fátima, como sua Patrona.

Eis, de novo, a Golegã abrindo as portas de um seu Evento, ao qual este ano se adita o “Encontros dos Vinhos do Tejo”, onde se cruzam todos aqueles cuja paixão é o Cavalo, daqueles que o criam, que o desbastam e que o montam. De muitos, que experimentam o Verão de São Martinho, em Novembro, desejando que este período seja um São Martinho de Verão!

Bem-vindos à XXI ExpoÉgua e à XVIII Romaria a São Martinho!

Mensagem do Presidente da Camara Municipal da Golegã, da Feira Nacional do Cavalo e Romeiro-Mor.