Após três temporadas sob a sela do espanhol Carlos Calvo desde 2019, o castrado SF de 14 anos, «Bellagio de Massuere», passa agora a ser montado pelo cavaleiro português Mário Prieto.

Este cavalo destacou-se em competições internacionais, alcançando o décimo lugar numa prova a 1,40m no CSIO3* de Vejer de la Frontera e um honroso quarto lugar no Grande Prémio (1,50m) do CSI3* de Sariego, em Espanha.

Boa sorte a esta dupla!