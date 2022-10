Bélgica carimba passaporte para Paris 2024

A formação da Bélgica composta por Koen Vereecke (Kasanova de la Pomme), Gregory Wathelet (Iron Man von de Padenborre), Gilles Thomas (Calleryama) e Jerome Guery (Quel Homme de Hus), venceu neste domingo (2) a final da Taça das Nações de Saltos que decorreu no Real Club de Polo de Barcelona, terminando com zero pontos, assegurando a assim, a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Entre as oito equipes finalistas em Espanha, apenas a Bélgica e a Suíça podiam disputar a única vaga que estava em jogo para os Jogos Olímpicos de 2024.

A França ficou em segundo, com 4 pontos e a Suíça também com 4 pontos, ficou em terceiro. O desempate foi no tempo total dos conjuntos (FRA 241,32s x SUI 244,00s).

