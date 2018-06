Beatriz Ferrer-Salat sagra-se tricampeã de Espanha (VÍDEO)

O Campeonato da Espanha de Dressage terminou neste sábado com o triunfo de Beatriz Ferrer-Salat que arrecadou a sua terceira Medalha de Ouro consecutiva montando o seu inseparável Delgado (x De Niro), com o qual a cavaleira ocupa o 19º lugar no ranking mundial da FEI.

Beatriz com a sua habitual elegância e precisão com Delgado, teve uma prestação brilhante (82,425%), sendo o único conjunto a superar a barreira dos 80%. Antonio Garcia Mena recebeu a Prata com Benzi Landro (75,885%), enquanto Juan Pablo Matute completou o pódio montando Quantico Ymas (75,740%).

Juan Antonio Jiménez com o garanhão Lusitano Euclides Mor, alcançou o 5º lugar neste campeonato, tendo pontuado no Grande Prémio Freestyle 70,850%.

Resultados AQUI