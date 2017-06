Beatriz Ferrer-Salat e “Delgado”, campeões de Espanha 2017 (VÍDEO)

Beatriz Ferrer-Salat e Delgado (De Niro x Wildrose) conquistaram pelo segundo ano consecutivo, a medalha de Ouro do Campeonato de Espanha 2017 este sábado.

Com uma prestação de luxo durante dois dias, este conjunto que era o favorito à partida, terminou o campeonato com uma Kür com a média final de 81,375%.

A medalha de Prata foi para Claudio Castillo Ruiz montando o garanhão Lusitano Alcaide que pontuou 75,225% e o Bronze para Jordi Domingo com o hanoveriano Mango Statesman que na última prova obteve a média final de 73,975%.

