Barcelona acolhe a Longines League of Nations

O Real Club de Polo de Barcelona será, a partir de amanhã, a capital mundial de saltos de obstáculos com a realização do CSIO5*, que recebe a Final da “Longines League of Nations”, de 2 a 5 de outubro.

O nível da Final é altíssimo. Oito equipas chegaram a Barcelona após as eliminatórias da temporada: França (que liderou a temporada com 300 pontos), Grã-Bretanha, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Países Baixos, Itália e Irlanda. Grandes nomes dos saltos mundial estarão presentes. A Alemanha, campeã em título, participa com Christian Kukuk, Richard Vogel e outros nomes de peso.

O prémio monetário da Final é de 1.600.000 €, com um bónus de 200.000 € para a melhor performance individual, de acordo com o resultado nas duas rondas, considerando apenas as penalidades. Em caso de empate em penalidades, o bónus é dividido igualmente.

Também serão atribuídos prémios especiais. O Melhor Atleta – baseado no maior número de percursos sem faltas – da temporada recebe 40.000 €, enquanto o Melhor Tratador (Groom) – julgado como o tratador do cavaleiro com mais percursos sem faltas – recebe 15.000 €. O Melhor Chef d’Equipe – como líder da equipa vencedora da Final da LLN – recebe um bónus de 15.000 €, enquanto cada tratador da equipa vencedora recebe um bónus de 5.000 €.

O proprietário do Melhor Cavalo – o cavalo com mais percursos sem faltas após as quatro qualificativas – recebe um troféu e um Wild Card para o CSI5*.

O programa do CSIO Barcelona inclui dez provas no total, entre as quais se destacam o Grande Prémio Cidade de Barcelona e a Taça de S.M. a Rainha – Troféu Freixenet – Prémio Generalitat da Catalunha.

Resultados AQUI