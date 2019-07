«Balou du Reventon» o grande vencedor no passado fim-de-semana!

Foram vários os garanhões que brilharam nas pistas internacionais de saltos de obstáculos, no passado fim-de-semana.

No Grande Prémio do CSI5* de Calgary, «Capital Colnardo» (Colman x Coronado) conquistou o 3º lugar com Jennifer Gates.

No CSI5* de Knokke, o vencedor do GP foi «Balou du Reventon» (Cornet Obolensky x Continue) montado pelo irlandês Darragh Kenny. «Chilli Willi» (Casall x Lord) alcançou o 5º lugar com Nicola Philippaerts.

Em Monte Carlo, «Filou de Muze» (Stakkato x Rubens por Ri d’Asse), ficou classificado em 6º lugar no Grande Prémio CSI5* com Lucia Le Jeune Vizzini.

No Grande Prémio do CSI4* de Saint-Tropez, «Cordial (Casall x Chicago Z) ficou em 5º com Mégane Moissonnier. «Cordial» é irmão pleno do garanhão Cashpaid JF (N.Budd).

Enfim, em Tryon «Ibabco» (Nabab de Reve x Darco) conquistou o 3º lugar no Grande Prémio do CSI2* com Santiago Lambre.