Badminton Horse Trials: Neozelandês Andrew Nicholson conquista ouro (VÍDEO) 8 Maio, 2017 13:47

O atleta Andrew Nicholson venceu este domingo o Badminton Horse Trials na Grã Bretanha após 36 tentativas frustradas. De recordar que este atleta sofreu uma grave lesão cervical há cerca de dois anos.

Andrew de 55 anos, foi sujeito a uma cirurgia de 8 horas na sequência de uma queda em 2015, mas teve a sorte do seu lado em não ter ficado paralisado.

Montando o cavalo de desporto espanhol Nereo, Andrew Nicholson destronou o campeão em título o alemão Michael Jung que ficou na segunda posição com La Biosthetique Sam FBW. O neozelandês Tim Price foi terceiro com Xavier Faer e o seu compatriota Mark Todd foi quarto classificado com NZB Campino.

Resultado Final

1. Andrew Nicholson (NZ) (Nereo) 41.4 pens

2. Michael Jung (Ger) (La Biosthetique Sam FBW) 44

3. Tim Price (NZ) (Xavier Faer) 49.2

4. Mark Todd (NZ) (NZB Campino) 50.4

5. Rosalind Canter (GB) (Allstar B) 54.5

6. Mark Todd (NZ) (Leonidas II) 58.1

7. Gemma Tattersall (GB) (Arctic Soul) 60.2

8. Yoshiaki Oiwa (Jpn) (The Duke of Cavan) 62.2

9. Ingrid Klimke (Ger) (Horseware Hale Bob) 62.6

10. Kristina Cook (GB) (Billy the Red) 63.4

Resultados completos AQUI

Ranking FEI Classics™ após 4 de 6 eventos

1 Michael Jung GER 39

2 Maxime Livio FRA 27

3 Andrew Nicholson NZL 15

4 Hazel Shannon AUS 15

5 Wilhelm Enzinger AUS 12

6 Tim Price NZL 10

7 Zara Tindall GBR 10

8 Andrew Cooper AUS 10

9 Sir Mark Todd NZL 8

10 Phillip Dutton USA 8

Ranking completo AQUI