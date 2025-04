Azinhaga reafirma identidade ribatejana com o II Festival do Campino

Entre os dias 11 e 13 de abril, a vila da Azinhaga, no concelho da Golegã, foi palco da segunda edição do Festival do Campino — uma celebração vibrante da cultura ribatejana, marcada pela forte presença da comunidade local, mesmo sob a chuva persistente que acompanhou o fim de semana.

Promovido pela Câmara Municipal da Golegã, o evento teve como propósito principal homenagear a figura do Campino do Ribatejo, destacando a Azinhaga como o legítimo “Berço do Campino”. Mais do que um festival, foi um tributo às raízes culturais da região e ao espírito resiliente dos seus habitantes.

A organização agradeceu publicamente a todos os que tornaram possível esta edição, sublinhando o envolvimento e dedicação da população local. Com a próxima edição já confirmada para 2026, o município reafirma o compromisso de manter viva esta tradição, reforçando a valorização das práticas culturais e da identidade popular portuguesa.