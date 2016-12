AVISO – Renovação de licenças de cavaleiros e cavalos para 2017 20 Dezembro, 2016 18:37

A FEP – Federação Equestre Portuguesa alerta os cavaleiros das várias disciplinas para a necessidade de, atempadamente procederem à renovação das respectivas licenças e registos de cavalos para 2017.

Sem as licenças actualizadas, não será possível validarem inscrições nas competições nacionais disponíveis no site da FEP. Também para as competições internacionais, com prazos para validação das inscrições definitivas, será necessário que os cavaleiros tenham actualizadas as licenças nacionais e internacionais, assim como os registos dos cavalos na FEI.

Dado que, no princípio do mês de Janeiro estão já disponíveis várias competições com inscrições abertas, a FEP solicita aos Clubes/Associações responsáveis pela emissão das licenças que alertem os Atletas para esta situação.

A licença desportiva permite participar em todas as provas dos circuitos nacionais e provas internacionais em representação de Portugal.