Austrália: Cavalo lesionou-se após derrube de obstáculo de cross-country

Um cavaleiro adolescente escapou por pouco a ter-se lesionado seriamente depois de obstáculo de cross se ter virado ao contrário após embatido pelo cavalo.

Eddie Quine competia num evento organizado pelo Pony Club Victoria quando o acidente ocorreu.

O jovem de 17 anos estava à frente da classificação quando o seu cavalo Heff bateu com os joelhos no sétimo obstáculo do cross-country.

O obstáculo tipo casa ficou virado ao contrário tendo o cavalo caído parcialmente dentro dele. Este magoou-se gravemente na boca e maxilar, necessitando de tratamento Hospital Veterinário da zona.

“Quando embateu e arrastou o obstáculo, os membros anteriores ficaram presos debaixo do mesmo tendo o nariz atingido o chão primeiro”, explicou Eddie que monta este cavalo há sete meses.

Eddie disse que o cavalo estava a recuperar muito bem da lesão na qual a mucosa oral foi rasgada praticamente até ao osso.

“Ele já está a comer e a comportar-se normalmente, teve sorte em não perder nenhum dente nem fracturar nenhum osso”.

Tendo muita confiança em Heff com quem progrediu de grau quatro (65cm) até 1,10m em poucos meses Eddie diz que tem receio em competir neste momento.

“Nunca pensei que isto me acontecesse a mim”.

CRS

Fotos publicadas no Facebook de Eddie Quine