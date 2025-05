Aula Conjunta Reúne cavalos novos no Âmbito do Projeto de Ensino

No dia 14 de maio de 2025, realizou-se nas instalações da DP Dressage uma aula conjunta inserida no Projeto para Cavalos Novos no Ensino.

Este projeto, promovido pela APSL (Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano) e pela FEP (Federação Equestre Portuguesa), destina-se a cavalos Lusitanos com idades entre os 4 e os 7 anos, com especial foco nos animais mais jovens (4, 5 e 6 anos).

A sessão contou com a participação de 14 conjuntos selecionados para integrar esta iniciativa, que visa apoiar a formação e progressão dos cavalos Lusitanos na disciplina de Ensino (Dressage). Estiveram presentes os treinadores Daniel Pinto e Miguel Ralão, que acompanharam o trabalho dos conjuntos e contribuíram com a sua experiência técnica e pedagógica.

Assista à estreia AQUI