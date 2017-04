ATL de férias da Páscoa – uma roda-viva de actividades na Quinta Pedagógica 3 Abril, 2017 16:59

Férias activas e divertidas numa verdadeira roda-viva de actividades, é o desafio da Quinta Pedagógica para as próximas férias da Páscoa!

Vivam as emoções do ATL na Quinta Pedagógica Burros do Magoito em Sintra, onde as férias são super divertidas!

Actividades para os mais pequenos:

A Coelhinha Mel

A actividade consiste na interacção das crianças com a coelhinha Mel … e num passeio de burro à procura dos ovos de Páscoa perdidos!

e de carácter pedagógico para realizar com as crianças:



Coelhos em caixas de Ovos

Nesta oficina vamos criar marionetas um pouco diferentes!

Com simples caixas de ovos vamos criar personagens divertidas inspiradas nos Coelhos da Quinta e da Páscoa.



Iniciado em 2009, este é um projecto jovem e inovador que disponibiliza um vasto leque de actividades educativas, culturais, lúdicas, pedagógicas e terapêuticas.

Os nossos objectivos são promover actividades educativas e divertidas, estimulando o respeito pelos animais e pela natureza. A partilha de experiências e aprendizagem acontecem num ambiente acolhedor com a melhor companhia, a dos nossos animais!

Tarefas tão simples como escovar um burro, fazer uma festa num coelho, alimentar uma cabra, sentir lã de uma ovelha ou brincar com uma porca do Vietname, tornam-se especiais no sorriso de uma criança!

As actividades com animais criam sempre momentos de boa disposição e bem-estar, de partilha de experiencias novas ou memórias de outros tempos…

Onde:

Quinta Pedagógica Burros do Magoito

Sintra-Cascais Natural Park,

R. da Moita Velha 19,

São João das Lampas

Coordenadas GPS: N 38º 52´13,7″ – W 9º 25´ 55,3″

Contactos

Jorge Correia

Telm – 927 758 757

Email: burrosdomagoito@gmail.com

