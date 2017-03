Athina Onassis luta pelos cavalos no divórcio 21 Março, 2017 7:58

Ao fim de onze anos de casamento, a herdeira multimilionária grega, Athina Onassis, neta do magnata Aristóteles Onassis, não quer perder os seus cavalos e está a enfrentar em tribunal o marido, Álvaro de Miranda Neto (Doda), cavaleiro profissional, de quem se está a divorciar.

Athina Onassis, de 32 anos, pediu o divórcio no ano passado depois dos guarda-costas terem apanhado Doda Miranda, 44 anos, na cama com outra mulher na mansão da herdeira em Wellington, na Florida, EUA. Doda insiste que não existe nenhuma prova que foi infiel.

O cavaleiro brasileiro nega tudo, mas já aceitou a decisão da mulher. Porém, exige ficar com alguns dos cavalos que diz ter adquirido durante o casamento. “Só quero o que é meu: o dinheiro dos prémios e patrocínios”, disse Doda Miranda a um canal de televisão brasileiro.

E garantiu não querer metade da fortuna de Athina Onassis. “Casei-me com Athina com separação total de bens, foi uma escolha minha. Só quero os meus prémios e os cavalos da minha filha. Até renuncio aos meus cavalos”, disse. O brasileiro já voltou a apaixonar-se. Namora desde Outubro do ano passado com a apresentadora de televisão brasileira, Denize Severo.

O casal não teve filhos, mas Athina ajudou a criar a filha de Doda, Viviene, de 16 anos.

O cavaleiro teve de recorrer aos tribunais para conseguir competir nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no ano transacto, com o cavalo Cornetto K. Mas em Dezembro do ano passado, Athina conseguiu reverter a decisão e já vendeu o cavalo.

Doda Miranda acusa Athina de proibir o acesso da filha aos seus cavalos, no centro de treino em Valkenswaard, na Holanda, e exige 10 milhões de euros ganhos em prémios e patrocínios. Athina Onassis tem uma fortuna avaliada em mais de 3.000 milhões de euros.

Segundo a imprensa grega, um acordo antenupcial celebrado entre ambos, obrigaria Athina Onassis a pagar um milhão de dólares a Doda por cada ano de casamento.

Fonte: Revista Época