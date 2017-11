Athina Onassis e Doda Miranda selam acordo de divórcio 13 Novembro, 2017 17:21

Athina Onassis e Álvaro de Miranda Neto estão oficialmente divorciados. De acordo com o jornal alemão Bunte, citando fontes judiciais belgas, um acordo de divórcio assinado por ambas as partes, foi entregue no tribunal belga na passada sexta feira (10). Contudo, a polémica parece não ter ficado por aqui.

Alexis Mantheakis, um advogado grego e antigo colaborador do pai de Athina, afirma que Doda Miranda terá mantido um relacionamento de oito anos com uma “call-girl” belga, quando ainda era casado.

Mantheakis alega que soube do relacionamento extra-conjugal através da mulher com quem Doda Miranda terá traído Athina. “Uma jovem encantadora disse-me ter mantido um relacionamento com Doda Miranda”, revelou.

O advogado garantiu também, através da sua página de Facebook, que a mesma mulher lhe entregou um dossier onde constam várias contas de hotel, bilhetes de avião e ingressos para torneios equestres no Rio de Janeiro. Mantheakis afirma ainda que enviou o dossier aos advogados de Athina e que o seu conteúdo será revelado no livro que irá lançar em breve.

Fonte: Greek Reporter