ATENÇÃO: Revalidação do TPTD e Renovação do Registo Anual de Centros Hípicos 17 Julho, 2019 7:36

A FEP através da Circular nº7 de 16 de Julho, relativa à Revalidação do Título Profissional de Treinador de Desporto e à Renovação do Registo Anual de Centros Hípicos informa:

1. A renovação da licença para o ano 2020 decorrerá durante o mês de Dezembro 2019 e será feita uma actualização dos responsáveis técnicos.

2. No ato de renovação da licença, todos os responsáveis técnicos devem cumprir as seguintes condições:

a. Licença FEP válida para 2020;

b. Seguro desportivo;

c. Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) válido.

3. No momento de revalidação do TPTD pelo IPDJ, os treinadores devem enviar à FEP cópia do título, por e-mail.

4. A lista de acções de formação contínua certificadas encontra-se disponível no site do IPDJ, no separador lateral “Revalidação TPTD – Info”.

Circular AQUI