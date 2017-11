AT.M Horsetrucks patrocina Gonzalo Añon

O jovem atleta espanhol Gonzalo Añon, de 22 anos, um dos mais destacados participantes no recente CSI2* de Madrid: 7º classificado no Grande Prémio; 1º classificado numa prova disputada em Duas Fases e 2º classificado noutra ao cronómetro com AD Amigo B, vai utilizar o AT.M Horsetrucks, modelo HARAS em 2018.

Segundo Luís Rato, Brand Manager da AT.M: “… já lá vão dois anos de negociações e foi mais uma aposta da nossa marca para 2018, juntar Gonzalo aos seus irmãos Sérgio e Júlio. Gonzalo participa também em várias provas do Longines Global Champions Tour, o que é muito importante para a nossa marca”.

Gonzalo Añon além de cavaleiro é também um dos responsáveis comerciais da empresa Grupo Añon, líder ibérico na produção e comercialização de ferro.