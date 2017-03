AT.M Horse Trucks inova com Premium Horse Trucks 29 Março, 2017 9:18

A marca AT.M Horse Trucks apresentará no último fim-de-semana da edição de 2017 do Vilamoura Atlantic Tour, a realizar nos dias 1 e 2 de abril, o projeto Premium Horse Trucks concebido em parceria com empresa portuguesa de base tecnológica Lop.

“… Desenvolvemos uma solução tecnológica para o transporte do cavalo. Cada viatura será equipada com um Tablet Android, Monitor, Router 3G e sensores de temperatura assim como Tag’s NFC que vão permitir dar uma série de instruções previamente configuradas. Futuramente teremos também o desenvolvimento de uma APP assim como mais funcionalidades que irão trazer mais conforto e melhor desempenho ao cavalo, visto acreditarmos que a monitorização do cavalo é algo indispensável no prolongamento da sua esperança média de vida…”, explica Vítor Rosa, CEO da Lop.

De salientar ainda que a AT.M Horse Trucks é acionista da empresa portuguesa Verso Move, criada em 2014 no Cartaxo, especializada na transformação de veículos de transporte de cavalos “Horse Trucks” e que contínua a crescer no mercado nacional e internacional, antecipando tendências e inovando no desenvolvimento, produção e comercialização de produtos e serviços.

