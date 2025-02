Associação Equestre de Santo Estevão é oficialmente criada

Com o apoio da Junta de Freguesia de Santo Estevão, nasceu oficialmente a AESE – Associação Equestre de Santo Estevão.

A sua missão é ambiciosa: desenvolver e gerir um Centro de Atividades Equestres de excelência, dotado de uma infraestrutura moderna e inovadora, totalmente dedicada aos desportos equestres. Este espaço privilegiado será palco de treinos, prática e organização de competições nacionais e internacionais em diversas disciplinas, incluindo Polo, Saltos de Obstáculos, Atrelagem, Equitação de Trabalho, Dressage e Horseball.

Com esta iniciativa, Santo Estevão está prestes a afirmar-se como uma referência no universo equestre, consolidando-se como uma verdadeira Aldeia Equestre. Esta visão mobiliza todos os envolvidos num compromisso comum: fomentar o crescimento dos desportos equestres, fortalecer a comunidade e projetar Santo Estevão no cenário equestre mundial.