Associação Equestre Cavalo Dourado – Pedido de Ajuda Urgente

A tempestade Kristin causou danos graves na nossa associação/centro hípico. Sofremos estragos significativos nas instalações e 4 cavalos, assim como galinhas, patos e cabras, ficaram desalojados.

Felizmente, todos os animais estão bem, apresentando apenas algumas feridas ligeiras.

Neste momento, precisamos urgentemente de ajuda para limpar os espaços, reparar os danos e garantir o bem-estar e a segurança de todos os animais.

📍 Local: Quinta da Amizade – Garcia, Marinha Grande

🕘 Horário: das 9h até ao pôr do sol

Toda a ajuda é preciosa — seja com trabalho, materiais ou apoio de qualquer forma.



Agradecemos profundamente a todos os que puderem ajudar. Muito obrigada!

👉 Se existirem cavalos ou animais, noutros Centros Hípicos, que estejam a passar por dificuldades, pedimos que entrem em contacto com a Equisport Online. Publicaremos os pedidos de ajuda para que as pessoas da zona possam apoiar.