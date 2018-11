Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe premeia cavalo de Moura Jr 9 Novembro, 2018 12:19

A Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe distingue já esta sexta-feira, pelas 18h30, na Feira Nacional do Cavalo na Golegã, os melhores cavalos Luso-Árabe.

Assim, esta associação decidiu distinguir como Melhor Cavalo Luso-Árabe de 2018, o cavalo GOYA de João Moura Jr. do criador Saúl D`Almeida.

Já como melhor cavalo reprodutor de raça Luso-Árabe, o cavalo JOSELITO do criador Sociedade das Silveiras, do Exmo senhor Manuel Braga.

Na cerimónia de entrega de prémios será feito um agradecimento especial a todos os criadores que contribuíram para o desenvolvimento do cavalo de raça Luso-Árabe, assim como a todas as entidades estatais que sempre apoiaram esta associação no progresso de uma raça tão promissora.