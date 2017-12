Assembleia Geral Electiva da Associação Portuguesa do Cavalo Luso-Árabe e nova Direcção 17 Dezembro, 2017 18:00

Decorreu no passado dia 15-12-2017 a Assembleia Geral Electiva da Associação Portuguesa do Cavalo Luso-Árabe em Évora, da qual saiu eleita a nova Direcção encabeçada por José Maria Vaz Freire na qualidade de Presidente, acompanhado pelos Directores José Manuel Correia Lopes, João José Comenda e Marcos Lopes.Da nova Direcção recém eleita fazem ainda parte Francisco Vaz Monteiro Freire na qualidade de Tesoureiro e Jaime Cacheirinha Magarreiro como Vogal.

A nova direcção apresentou o seu programa eleitoral para o próximo mandato, num texto de 10 pontos procurando desenvolver uma maior aproximação entre a APCLA , os criadores da raça, cavaleiros e entusiastas.

Programa Eleitoral APCLA-Associação Portuguesa do Cavalo Luso-Árabe

1-Gestão e articulação do Livro Genealógico em conjunto com as entidades estatais competentes.

2-Divulgar e promover a raça a nível nacional e internacional.

3-Afirmação do Luso-Árabe como Cavalo de Sela da criação tradicional portuguesa.

4-Criação de um Fórum permanente e evolutivo com vista á análise da fixação do tipo de cavalo desejável.

5-Fomentar Concursos de Modelo e Andamentos.

6-Promover a participação nos principais eventos equestres.

7- Criação de Catálogo de Garanhões e sua divulgação.

8-Fomentar a inscrição de animais e alargamento do efectivo.

9-Alargamento da Base de Sócios.

10-Jantar Anual de Gala com entrega de prémios aos animais que se distingam nas várias modalidades equestres.

