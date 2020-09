Assembleia Geral da ACRLA reuniu em Coruche 15 Setembro, 2020 8:56

A Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe (ACRLA) realizou no dia 12 de Setembro de 2020 mais uma Assembleia Geral que reuniu na Quinta da Azervada, em Coruche.

Apesar dos tempos difíceis que vivemos devido á Pandemia, foi com enorme satisfação que recebemos a presença dos associados, assim como a ilustre presença da Exma Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Coruche a Dra. Célia Barroso em representação do Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coruche o Dr. Francisco Oliveira, reiterando o apoio incondicional da Câmara Municipal de Coruche à ACRLA, e como não podia deixar de ser a presença do Secretário Técnico da associação o Exmo Senhor Dr. Ricardo Agrícola.

Os trabalhos decorreram com normalidade, destacando-se a aprovação do Relatório de Contas de 2019, “de salientar que todo o processo de encerramento de 2019 deveria ter sido realizado no primeiro trimestres de 2020, mas com a situação de Pandemia vivida em Portugal e no resto do mundo os prazos legais foram alargados”. Foi realizada a aprovação do Plano de Atividades para 2021, entre outros assuntos com decisões muito importantes para a continuação da evolução da raça que a seu tempo daremos a conhecer publicamente.

A ACRLA em 2019 cumpriu uma vez mais as finalidades previstas nos respetivos estatutos, prestando um contributo positivo aos seus associados, assim como deu continuidade ao Livro Genealógico do Cavalo Luso-Árabe de forma a valorizar a raça e obter o seu reconhecimento além-fronteiras. Assegurou também o melhoramento e continuidade da raça pela seleção de bons reprodutores.

A Mesa da Assembleia Geral foi composta pelo Exmo Senhor Presidente da Assembleia Geral o Dr. Rodrigo Alves Taxa, pelo Exmo Senhor Presidente da Direção o Eng. Alexandre Castilho e pela Exma Senhora Presidente da Comissão Técnica a Enga. Maria Lopes Aleixo, que agradeceram a todos os presentes, lamentando a ausência dos associados espanhóis que devido ao estado atual de Pandemia em Espanha não conseguiram estar presentes, e do Secretário Geral da associação que se encontra por motivos profissionais fora do país.

Foram cumpridas todas as regras de segurança segundo a DGS.

Vamos continuar a trabalhar. Um bem haja para todos.