Ascot 2021: «Dream of Dreams» vence Diamond Jubilee Stakes (VÍDEO) 22 Junho, 2021 7:50

O cavalo irlandês «Dream of Dreams» de 7 anos, conquistou neste sábado o Diamond Jubilee Stakes (Grupo 1) em Ascot.

Treinador por Sir Michael Stoute e montado por Ryan Moore, este filho de Dream Ahead, venceu à terceira esta prestigiosa corrida.

“Dream of Dreams (IRE) merecia esta vitória, depois de nos últimos dois anos ter ficado em segundo lugar. É um “sprinter” muito atípico, muito relaxado“afirmou Michael Stoutee.

“É emocionante e fantastico o trabalho de equipe. Este cavalo acaba sempre bem.”

«Dream of Dreams» comprado por 37 mil guinéus no Tattersalls em Dezembro de 2014, regista no seu palmarés 9 vitórias e 11 classificações entre 31 partidas.

As corridas de Ascot habitualmente contam com a presença assídua da Rainha Isabell II, que chegou de carro ao contrário do tradicional desfile de carruagem puxada por cavalos.

Muito se especulava sobre a presença da rainha nas icónicas corridas de cavalos de Ascot deste ano, depois de ter falhado presença no ano passado devido à pandemia. Ao contrário do que é habitual, a monarca acabou por não comparecer a todos os dias do evento, mas acabou por pisar os relvados no sábado, dia 19, o último dia de Ascot.

Resultados AQUI