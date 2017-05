As duas lendas Nick Skelton e Big Star saem pela porta grande (VÍDEO) 15 Maio, 2017 23:25

Foi um último dia emocionante no Royal Windsor Horse Show (Gbr) com a multidão a aplaudir a lenda dos saltos de obstáculos Nick Skelton e o seu cavalo vencedor de medalhas de Ouro, Big Star, juntos em pista pela última vez.

Perante a Rainha Elizabeth II, da Inglaterra e os camarotes cheios, Skelton estava acompanhado da sua família, proprietários, colegas da equipa inglesa e do seu fiel tratador de sempre Mark Beaver para dizer o último adeus.

O cavaleiro Nick Skelton e o seu brilhante companheiro Big Star despediram-se uma última vez numa cerimónia emocionante neste domingo, 14 de Maio no Royal Windsor Horse Show.

Este conjunto vencedor do duplo Ouro Olímpico despediu-se na pista Castle perante uma enorme e agradecida audiência, que incluiu a Rainha.

“Eu sempre disse que quando Big Star acabasse eu acabaria também,” disse Nick. “Este desporto deu-me muito mais do que eu esperaria nos últimos 43 anos e esta é uma difícil decisão, mas não estou a ficar mais novo e é muito bom para nós os dois terminarmos em grande.”

Nas últimas quatro décadas, Nick conquistou medalhas olímpicas, campeonatos do mundo e europeus, venceu o Derby de Hickstead três vezes, o Grande Prémio de Calgary quatro vezes e recebeu o título CBE (Commander of the Order of the British Empire) por serviços à causa equestre em 2017.

CRS