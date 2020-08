As corridas mais importantes a decorrer no próximo domingo – Deauville 20 Agosto, 2020 7:41

No próximo domingo, dia 23 de Agosto, os aficionados das corridas de cavalos podem desfrutar de um dia emocionante no Hipódromo de Deauville (França) com duas corridas do Grupo 1: o Prix Jean Romanet e o Prix Morny.

O Prix Morny deverá ser um dos destaques do Summer Carnival de Deauville com os melhores poldros de dois anos de França, Reino Unido e Irlanda a disputarem mais de 1200m. Supremacy o vencedor do Grupo 2 Richmond Stakes (1200m) lidera o mercado atual, com os vencedores da Royal Ascot, Campanelle e Dandella, a entrarem pela primeira vez numa corrida mista. Os participantes deste ano esperam alcançar o sucesso dos vencedores anteriores como, Earthlight, Lady Aurelia e No Nay Never.

O Prix Jean Romanet (2000m) é uma prova relativamente nova no calendário francês de corridas, estabelecido pela primeira vez em 2004 como Grupo 2. Foi criado para incentivar mais éguas e poldras a permanecer em formação em vez de serem exportadas, passarem à reforma prematuramente ou serem utilizadas para reprodução. No ano transacto, o experiente Coronet registou o seu segundo triunfo no Grupo 1 para o treinador John Gosden ao bater With You por uma margem pequena.