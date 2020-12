As corridas de cavalos continuam a dominar o mundo das apostas desportivas 3 Dezembro, 2020 14:10

As diferentes sociedades do mundo têm mantido ao longo dos séculos a tradição das corridas de cavalos. Hoje em dia continua a ser uma das formas de entretenimento e de apostas mais populares do planeta.

Tanto a nível presencial nos grandes hipódromos como de forma virtual, através das apostas online, ninguém escapa a este antigo passatempo em que se desfrutam emocionantes provas de velocidade com cavalos de corrida.

A capacidade de comercialização e organização existente nesta indústria e o enraizamento na cultura dos jogadores ainda mantêm vigente esta excitante forma de entretenimento.

Geralmente esta atividade está ligada a apostas online, reuniões com a família e amigos para celebrar a vitória. Há países em que existe uma grande variedade de hipódromos que concentram numerosos fãs deste desporto.

Tradicionalmente os adeptos deste desporto deslocam-se para observar de perto os torneios e festivais próprios desta disciplina desportiva. Outros dedicam-se a desfrutar das apostas virtuais na Betway Desporto para ganhar com as previsões efectuadas através das casas de apostas online.



Corridas de cavalo: Um desporto em constante evolução

As corridas de cavalos já não são as mesmas de anos atrás. O grande crescimento do mercado de apostas de corridas de cavalos e o surgimento das estratégias de handicap transformaram positivamente a essência desta modalidade nos últimos anos.

Ainda se trata de escolher cavalos vencedores, mas com o aditivo adicional de que atualmente se podem efetuar apostas online sob a modalidade ao vivo. A conectividade à internet gerou mudanças progressivas na indústria das corridas de cavalos, incorporando uma ampla variedade de apostas disponíveis e a possibilidade de verificar os resultados das competições com apenas um clique no telemóvel.

As corridas de cavalos passaram de ser um desporto regional para uma disciplina à escala global com transmissões ao vivo e informação instantânea sobre diversidade de tópicos como treino, criação, exemplares favoritos, resultados, probabilidades de vitória, e estatísticas preliminares entre muitos outros dados relevantes para os handicaps.

Esta indústria baseia-se principalmente em apostas desportivas, o que difere de outros desportos. Os apostadores podem optar por uma ou várias modalidades de apostas numa corrida, estas podem ser diretas ou combinadas.



Apostas diretas

Ganhador

Neste tipo de apostas os jogadores devem decifrar o cavalo que se posiciona no primeiro lugar na linha de chegada. É imprescindível que o cavalo chegue primeiro para receber os ganhos.

Segundo

A aposta ao “segundo” permite obter ganhos tanto se o cavalo chega em primeiro como em segundo à meta.

Terceiro

Apostar no terceiro classificado, significa que pode multiplicar por três as chances de ganhar. O cavalo escolhido deverá terminar num dos três primeiros lugares da competição. Note-se que os dividendos são calculados com base nos montantes da terceira posição.

Place

Cada país apresenta suas próprias regras com respeito a esta modalidade de apostas, quase sempre depende da corrida e da quantidade de concorrentes. Para ganhar a “place” o cavalo deve chegar à meta em qualquer das quatro primeiras posições.

Apostas combinadas

Exata

As apostas exatas consistem em apostar no primeiro e segundo lugar de dois cavalos diferentes numa mesma corrida. Para ganhar os exemplares devem chegar à meta na estrita ordem escolhida.

Imperfeita

Ao contrário de apostar nas exatas, as apostas imperfeitas permitem que dois cavalos na mesma corrida possam chegar à meta ocupando os dois primeiros lugares sem importar a ordem.

Gêmea

Nesta aposta o jogador escolhe dois cavalos numa corrida. Para ganhar os cavalos devem colocar-se nos dois primeiros lugares em qualquer ordem, com a ressalva de que se participarem menos de 6 cavalos deve atingir a ordem de maneira exata.

Trifecta

Na aposta categoria trifecta são selecionados três cavalos numa corrida. O trio deve chegar entre as três primeiras posições na ordem exata da aposta.

Cuatrifecta

Consiste em prever os quatro cavalos que chegarão nos quatro primeiros lugares por ordem exata.

Sem dúvida que a tecnologia mudou a forma como apostamos, mas na sua essência as corridas de cavalos continuam as mesmas, sempre dominando o cenário, só que de uma maneira diferente da do passado. Agora há muito mais informações em sites como o Betway, opções e oportunidades em apostas ao vivo ou virtuais.