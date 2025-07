Arte equestre e atrelagem: uma história a descobrir no Gavião

O Alentejo conta com um novo ponto de interesse turístico, o MAAG – Museu de Arte e Atrelagem de Gavião, que no próximo dia 19 de julho passa a funcionar em pleno, com a inauguração de dois novos pisos expositivos e uma programação especial dedicada à arte equestre e à história da atrelagem.

Instalado num imponente edifício senhorial do final do século XIX — conhecido como «Seminário Menor», no coração da vila de Gavião — o MAAG ocupa um lugar emblemático na paisagem urbana. Esta antiga residência da influente família de José Pequito Rebelo (jurista, agrarista e fundador do Integralismo Lusitano) acolheu, ao longo do século XX, um seminário e mais tarde um lar da Santa Casa da Misericórdia, tendo sido cuidadosamente reabilitado pelo Município para acolher este projeto museológico único em Portugal.

A visita ao MAAG assenta num conceito inovador, dado que o percurso se inicia no último piso, permitindo ao visitante uma visão ampla da geometria do edifício e uma contextualização espacial privilegiada, com vistas panorâmicas sobre o Gavião e a envolvente natural.

O piso 3 é dedicado à introdução didática ao Mundo da Atrelagem e a exposição é composta por painéis “wallprint” que identificam visualmente as viaturas e os acessórios técnicos – arreios – ligações que unem o cavalo ao hipomóvel, criando um glossário visual acessível e inédito em Portugal.

No piso 2 encontram-se duas coleções de referência internacional e nacional:

• Coleção DHD Dorantes SL (Sevilha) – apresentada pela primeira vez ao público, com acessórios históricos ligados à prática da atrelagem e elementos do quotidiano das elites equestres.

Coleção Dr. Carlos Vences (Montemor-o-Novo) – objetos ligados à higiene e devoção das elites equestres, em diálogo com a história do edifício.

Os Pisos 2 e 1 acolhem ainda uma valiosa seleção de viaturas hipomóveis de diversas tipologias e origens, algumas apresentadas pela primeira vez em território nacional.

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo apoia a dinamização do MAAG e, para o Presidente, José Santos, “é com muito orgulho que assistimos à reabilitação e dinamização deste espaço pela Câmara Municipal de Gavião. É mais um importante ponto de atração turística que se junta ao património cultural e histórico que convida à exploração deste território”.

O Presidente da Câmara Municipal do Gavião, José Pio, acrescenta: “o recém-inaugurado Museu de Arte e Atrelagem representa muito mais do que um espaço expositivo. É um símbolo de orgulho coletivo, uma âncora de regeneração urbana e um motor de atração para um concelho do interior que aposta na cultura como resposta à desertificação. Instalado no antigo seminário da vila, reabilitado com a assinatura do arquiteto Carrilho da Graça, o museu combina tradição e contemporaneidade ao reunir uma notável coleção de carros de atrelagem e peças de arte sacra e moderna. Queremos que este museu não seja apenas mais um, mas um espaço que orgulhe os gavionenses e afirme o Gavião no panorama cultural nacional”.

A inauguração dos dois novos pisos irá decorrer no dia 19 de julho às 16h30 e a exibição ibérica de viaturas hipomóveis começa às 18h, com um desfile pelas ruas do Gavião com viaturas dos séculos XIX e XX, recriando a vivência da época e ligando o acervo museológico ao espaço público de forma viva e participativa.

O MAAG abriu ao público em abril com apenas dois pisos disponíveis para visita e passa agora a estar integralmente aberto.

UM MUSEU ‘VIVO’

O MAAG é mais do que um museu: é um centro ativo de preservação, interpretação e celebração da cultura equestre, com uma vocação histórica, educativa e turística. As suas coleções — selas, arreios, trajes, aguarelas técnicas, viaturas e objetos devocionais — permitem compreender o papel essencial da atrelagem na vida social e económica entre os séculos XVIII e XX. Com esta nova etapa, o MAAG reforça-se como referência nacional e internacional no património equestre e no turismo cultural do interior.